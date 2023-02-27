Ömer dizisi 6. bölüm izle! Ömer 6. bölüm full izle
Yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği Gülizar Irmak'ın kaleminden çıkan Ömer, başarılı senaryosuyla olduğu kadar tecrübeli oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 6. bölümü merak konusu oldu. İşte 6. bölüm...
Star TV ekranlarından izleyiciyle buluşan Ömer dizisinde heyecan dorukta. Ömer'in 27 Şubat Pazartesi günü ekranlara gelen 6. bölümünde neler yaşanacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Ömer son bölüm bilgileri...