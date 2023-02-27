Ömer dizisi 6. bölüm izle! Ömer 6. bölüm full izle

Yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği Gülizar Irmak'ın kaleminden çıkan Ömer, başarılı senaryosuyla olduğu kadar tecrübeli oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Başrollerini Selahattin Paşalı ve Gökçe Bahadır'ın paylaştığı Ömer dizisinin 6. bölümü merak konusu oldu. İşte 6. bölüm...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 28.02.2023- 00:00