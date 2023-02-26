Yargı 54. YENİ BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden Yargı, 54. ve yeni bölümüyle seyircisi ile buluştu. Yargı izleyicileri, dizinin heyecanla takip edilen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Yargı 54. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Yargı'nın 54. bölümünde neler yaşandı? Yargı'nın 54. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Yargı dizisinin 54. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 26 Şubat Pazar günü yeni ve 54. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 54. yeni bölümü...

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YARGI 54. BÖLÜM KONUSU

Defne'nin videosu Ilgaz ve Ceylin başta olmak üzere herkesi derinden yaralamıştır. Küçük bir kıvılcımla başlayan olaylar önü alınmaz bir yangına dönüşmek üzeredir. İpin ucunu yakalayan Ilgaz bir an önce tamamını da çekebilmek için varını yoğunu seferber edecektir.

"Ölü gelin" davası çözülmüştür ama kimsenin damat Salim'in peşini bırakmaya niyeti yoktur. Ondan gelecek her bilgi Defne'yi bulmak konusunda önemlidir. Salim'in arkasında hala büyük bir giz perdesi bulunmaktadır.

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Arkasına aldığı büyük güç soru işaretleriyle doludur. Defne'nin bulunması için herkes tek yürek olmuşken, Çınar kendisine görgü tanığı olarak konuşan Eyüp ile bir iş birliği içine girer.

Yekta ile Ömer müvekkilleri Salim'in suçluluğu açıkça ortaya çıkmışken Ilgaz'ın çaresizliğini kendi lehlerine kullanmak için yeni bir plan yaparlar. Adaletin ve emniyetin tüm güçleri ile canla başla çalışan Ilgaz, Pars, Eren ve Ceylin hızlı kararlar vermek, her bilgi kırıntısına tutunmak zorundadır.

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Geçen tüm zaman onların aleyhine işlemektedir. Sonunu göremeden çıktıkları bir yolda onları çok acı bir olay beklemektedir.