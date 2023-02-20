Bir Küçük Gün Işığı yayınlanacak mı? ATV dizisi Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı?

ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı, 20Şubat Pazartesi günü ekranlara gelecek mi? Dizinin sevenleri arama motorlarında bu detayları araştırıyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı 22. Bölüm yayınlanacak mı? ATV Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı?

Atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Bir Küçük Gün Işığı dizisi, 22. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin 20 Şubat Pazartesi günü yayınlanacak 22. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. Peki, Bir Küçük Gün Işığı bu akşam var mı?

BİR KÜÇÜK GÜN IŞIĞI BU AKŞAM VAR MI?

Bir Küçük Gün Işığı dizisi yaşanan deprem felaketi sebebiyle bu akşam ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

Yönetmen: Emre Kabakuşak

Hikâye ve Senaryo: Özgür Evren Heptürk

Oyuncular: Seray Kaya (Elif), Berk Oktay (Fırat), Esra Dermancıoğlu (Ümran), Tuğçe Açıkgöz (Dila), Şeyma Korkmaz Mete (Sude), Azra Aksu (Güneş), Güneş Hayat (Mehveş) , Yılmaz Bayraktar (Yılmaz) , Beran Kotan (Alper), Gizem Ünsal (Fulya) ve Yiğit Yapıcı (Hakan).