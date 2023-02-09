📺 AL SANCAK YENİ BÖLÜM VAR MI? - TRT 1 Al Sancak 4. bölüm yayınlanacak mı?
TRT 1'in sevilen dizisi Al Sancak, 9 Şubat Perşembe akşamı 4. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkması bekleniyordu. Dizinin 4. bölüm detaylarını merak edenler, "Al Sancak 4. bölüm full canlı izle", "Al Sancak 4. bölüm tek parça izle" ve "Al Sancak yeni bölüm izle" aramaları yapıyor. İşte Al Sancak 4. yeni bölüm konusu ve izleme linki...
Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 09.02.2023- 15:40 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023- 15:40
TRT1 ekranlarından izleyiciyle buluşan Al Sancak dizisi, 4. bölümüyle ekranlara gelecek mi? Başrolünde Uğur Güneş, Gülsim Ali İlhan gibi isimlerin yer aldığı dizinin 9 Şubat Perşembe günü yayınlanacak 4. bölümünde neler yaşanacak merak ediliyordu. İşte Al Sancak 4. bölüm bilgileri...
AL SANCAK 4. BÖLÜM YAYINLANACAK MI?
Al Sancak dizisi ülkemizde yaşanan deprem felaketi ardından TRT1'de yapılacak özel canlı yayın sebebiyle 9 Şubat Perşembe günü yayınlanmayacak.