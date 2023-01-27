Gerek oyuncu kadrosu gerekse konusu ile izleyicinin büyük beğenisini toplamayı başaran Kızılcık Şerbeti dizisinin 14. bölümü nefesleri kesti. Kızılcık Şerbeti dizisi için arama motorlarında Kızılcık Şerbeti 14. bölüm full izle, Show TV Kızılcık Şerbeti izle, Kızılcık Şerbeti yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Kızılcık Şerbeti dizisinin 14. bölümü...

Kızılcık Şerbeti dizisi 14. bölümüyle ekranlara geldi. Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 14. yeni bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında "Kızılcık Şerbeti 14. bölüm izle", "Kızılcık Şerbeti 14. bölüm İZLE, Show TV Kızılcık Şerbeti 14. yeni bölüm TEK PARÇA FULL İZLE! son bölüm izle", ve "Kızılcık Şerbeti 14. yeni bölüm tek parça izle" aramaları yapıyor. İşte Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin 14. yeni bölümüyle ilgili bilgiler...



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KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİNİN 14. BÖLÜM KONUSU

Ömer'in büyük sırrını öğrenen Kıvılcım çok şaşırır, Ömer için üzülmüştür ancak yine de kağıt üstünde de olsa evli bir adamla birlikte olamayacağını söyler.

Nilay ve Mustafa'nın, Kıvılcım'ların evinde kalacağı haberi Ünal ailesinde büyük üzüntü ve şaşkınlık yaratır. Pembe'nin bu işi çözmek için yaptığı girişimler olumlu sonuç vermeyince Abdullah devreye girecektir.

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Doğa ve Fatih'in arasındaki gerginlik devam etmektedir. Fatih bir türlü karısını eve dönmeye ikna edemez ancak Doğa'nın bir emrivakiyle şirkette arkadaşlarıyla çalışmak zorunda kalması ikiliyi bir araya getirecek, soğuk rüzgarlar yavaş yavaş azalacaktır.

Nursema ve Umut ilişkisi rayına oturmuştur. Umut'un hastalanması ve Nursema'nın ona bakması nedeniyle daha da yakın bir hale dönüşecektir.

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Kayhan tarafından terk edilen Ecem, intikam almak amacıyla Pembe'ye gidip gerçek halini gösterecek, Pembe bu oyuna dahil olduğunu düşündüğü Kıvılcım ve Doğa'dan hesap soracaktır.

Leman'ın yanlış bir anlaşılma sonucu Alev ile Ömer arasında bir ilişki olduğuna inanması ve bunu hemen Pembe ve Abdullah'la paylaşması tüm dengeleri bir kez daha değiştirecektir.

👉 Kızılcık Şerbeti 14. bölüm izlemek için TIKLA

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