SURVIVOR KİM ELENDİ? 25 Ocak Survivor kim gitti? Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor'da elenen isim bu akşam açıklandı. Survivor'da geçtiğimiz pazar günü sürpriz bir eleme yaşanmış ve Ümit Erdim hayallerine veda etmişti. Hafta boyunca oynanan üç dokunulmazlık oyununun ardından Survivor eleme adayları belli oldu. SMS oylaması sonrası Survivor'da kimin elendiği belli oldu. İşte Survivor kim gitti sorusunun cevabına ilişkin detaylar...

Survivor'da kıyasıya rekabet devam ediyor. Ünlüler ve Gönüller takımı hafta boyunca dokunulmazlık oyunlarını kazanmak için ter döktü. Kaybeden takımın eleme adayı çıkarırken bu akşam gerçekleşecek eleme konseyinde bir isim hayallerine veda etti. Peki, Survivor'da kim elendi? İşte 25 Ocak 2023 Survivor son bölümde yaşananlar haberimizde.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da ikinci eleme bu akşam gerçekleşti. Survivor'da elenen isim Gönüllüler takımından Aleyna oldu.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam ödül oyununu Ünlüler Takımı kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

Survivor eleme adayı dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımından çıktı. Haftanın ilk eleme adayı Yusuf Güney oldu. Survivor ikinci eleme adayı dokunulmazlığı kaybeden takım Gönüllüler tarafından Aziz seçildi.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler haftanın üçüncü eleme adayını belirledi. Üçüncü eleme adayı yapılan oylama sonucu belli oldu ve Aleyna çıktı. Dördüncü eleme adayı ise Osman tarafından Chaby seçildi.