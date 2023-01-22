Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 22 Ocak 2023 dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor All Star 2023'ün sıkı takipçileri 'Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, 22 Ocak dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?' sorularının cevabını araştırmaya başladı. Survivor 2023'ün yeni bölümünde oynanan dokunulmazlık oyunu nefes kesti. İşte Survivor 2023 ödül oyununun kazananı...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? Ekranların en sevilen yarışma programlarından Survivor, başlar başlamaz 2023 sezonuna damga vurdu. 22 Ocak Pazar günü yayınlanacak bölümde dokunulmazlık oyununu kimin kazandığı merak ediliyor. Milyonlarca kişiyi ekran başına kilitleyen Survivor'da 22 Ocak Pazar günü neler olduğunu haberimizde derledik. İşte detaylar...

22 OCAK PAZAR SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

22 Ocak Pazar günü yayınlanacak bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan isim henüz bilinmiyor. Dokunulmazlık oyunu oynanıp kazanan belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.