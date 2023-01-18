📺O Kız yeni bölüm izle | O Kız 18. bölüm İZLE! O Kız dizisi yeni bölüm İZLE - Kanal D O Kız son bölüm izle

Kanal D ekranlarının yeni dizilerinden O Kız 18. bölümüyle izleyicilerle buluştu. Ekranların sevilen dizisi olan ve daha ilk bölümünden izlenme rekorları kıran dizi için arama motorlarında "O Kız 18. bölüm izle, O Kız yeni bölüm izle! Kanal D canlı izle! O Kız son bölüm izle" gibi aramalar yapıyor. İşte O kız dizisinin son bölümüyle ilgili tüm ayrıntılar...

Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden O Kız 18. bölümüyle izleyicilerle bulustu. Ekranların sevilen dizisi olan ve daha ilk bölümünden izlenme rekorları kıran dizi için arama motorlarında "O Kız 18. bölüm izle, O Kız yeni bölüm izle! Kanal D canlı izle! O Kız son bölüm izle" gibi aramalar yapıyor. İşte O kız dizisinin son bölümüyle ilgili tüm ayrıntılar...

👉O KIZ 18. BÖLÜM İZLE

O KIZ 18. BÖLÜM KONUSU

Melek'in bakışları Zeynep'e kilitlenmiş durumdadır… Artık kızı olduğunu öğrenmiştir. Fakat kafası karmakarışık vaziyettedir…

Doruk, Sitare cephesini ezmeye devam etmektedir. Kadir'in haberlerinin unutulması ve gündemin değişmesi için Zeynep ve Ozan'ın sunuculuğunu yapacağı bir davet ayarlar.

Bu davet Zeynep ile daha fazla yakınlaşmasını sağlar ve Kadir ile Melek karşı karşıya gelir.

Kadir, Melek'ini görmenin mutluluğundayken, Melek ise büyük bir vicdan azabı rolünü oynamanın zorluğundadır…

Artık tek amacı, Sitare'nin elinden kızı Zeynep'i alabilmek olacaktır.

OYUNCULAR: Erkan Petekkaya (Kadir), Sezin Akbaşoğulları (Sitare), Cengiz Orhonlu (Ozan), Dilin Döğer (Zeynep), Macit Koper (İsmail), Asiye Dinçsoy (Türkan), Orhan Kılıç (Fevzi), Ayten Uncuoğlu (Fatma), Münire Apaydın (Nimet), Ilgın Çakır (Mine), Melih Selçuk (Salih), Ece Efe (İpek), Göktuğ Yıldırım (Mustafa), Cem Kurtoğlu (Arkın), Deniz Bakacak (Seda), Mustafa Konak (Yusuf), Nehir Gökdemir (Esma), Zeynep Sönmez (Seher)

👉O KIZ 18. BÖLÜM İZLE