Survivor 2023'te heyecan devam ediyor. Survivor yeni sezonunda Ünlüler ve Gönüllüler, dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı. Dokunulmazlık oyununun ardından ikinci, üçüncü ve dördüncü eleme adayları da ortaya çıktı. Peki Survivor 2023 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Eleme adayları kim oldu?
SURVIVOR 2023 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 2023'te ilk dokunulmazlık oyununu Gönüllüler kazandı. Böylelikle Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununda 2'de 2 yapmış oldu.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı 3 eleme adayı çıkardı. İlk dokunulmazlık oyununu da kaybeden Ünlüler, yapılan ada oylamasının ardından ilk eleme adayı olarak Seçkin Piriler'i çıkarmıştı.
Kaybedilen ikinci dokunulmazlık sonucu yapılan ada oylamasında; Berdan Mardini, Ümit Erdim ve Kürşat gitme adayları oldu.
SURVIVOR 2023 YARIŞMACILARI; ÜNLÜLER-GÖNÜLLÜLER-FENOMENLER
FENOMENLER
Alper Rende
Buse Plan
Halil İbrahim Göker
Elanur
Chaby Han
Kürşat Juan
ÜNLÜLER
Seçkin Piriler
Wilson
Zeynep Alkan
Aysu Keskin
Cansu Tuman
Yusuf Güney
Barış Telli
Murat Eken
GÖNÜLLÜLER
Aziz
Gizem Avcı
Aleyna
Asena
Osman Can
Özgür
Tunga