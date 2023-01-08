Teşkilat 60. BÖLÜM İZLE

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 60. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Milyonları ekran başına kilitleyen dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 60. bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 60. ve en son yayınlanan bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Teşkilat dizisi, 60. bölümüyle izleyicileriyle buluştu. Milyonları ekran başına kilitleyen dizinin merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Teşkilat 60. bölüm full izle, TRT 1 Teşkilat izle, TRT 1 canlı yayın izle, Teşkilat yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Teşkilat dizisinin 60. ve en son yayınlanan bölümüyle ilgili tüm bilgiler...

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📺TEŞKİLAT 60. BÖLÜM KONUSU

Hartley, planını başarmış fakat büyük bir bedel ödemek zorunda kalmıştır.

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Celine'in vurulmadan önce Ömer'in istihbaratçı olduğunu öğrenmesi üzerine karargah diken üstündedir.

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👉TEŞKİLAT 60. BÖLÜM İZLE

Ekip, eylemi gerçekleştirenlerin peşine düşer. Korkut'un ise Helen'e yakınlaşmak için girdiği yol, onu tanıdığı birisiyle karşılaştırır.

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Diğer yandan Efkar, geçmişten gelen düşmanına dair bir bilgi edinir.

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Ömer ve Zehra arasındaki yakınlaşma giderek farklı bir boyuta ulaşırken Hartley'le görüşmeye giden Ömer ise adım adım tehlikeye ilerler.

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👉TEŞKİLAT 60. BÖLÜM İZLE