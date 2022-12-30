Atv ekranlarının sevilen dizilerinden Yalnız Kurt, 32. bölümüyle ekranlara geldi. Yalnız Kurt izleyicileri, dizinin heyecanla takip edilen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Yalnız Kurt 32. yeni ve final bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Yalnız Kurt'un 32. bölümünde neler yaşandı? Yalnız Kurt'un yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Yalnız Kurt dizisinin 32. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

Atv ekranlarının sevilen dizilerinden Yalnız Kurt, 32 bölümüyle ekranlara geldi. Yalnız Kurt izleyicileri, dizinin heyecanla takip edilen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Yalnız Kurt 32. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Yalnız Kurt'un 32. bölümünde neler yaşandı? Yalnız Kurt'un yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Yalnız Kurt dizisinin 32. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

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YALNIZ KURT 32. BÖLÜM KONUSU NE?

Altay'ın Haruncan Karacabey'i öldürmesi ve beraberindeki Yıldırım Timi'nin hamleleri konsülde büyük tartışmalara yol açmaktadır. Ayrık fikirler ve derin sorgulamalar artık açıktan yapılmaktadır.

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Bunu gören Halit son gücünü toplayıp öldürücü hamleyi yapmanın peşindedir. İlk hedef bellidir. Bölgede her yerde bulunan Türk istihbaratçıların listesi… Ve tabii ki bu listenin güvenliğinden sorumlu Tekin Giritli, namı diğer Viking.

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👉YALNIZ KURT 32. BÖLÜM İZLE

Barış, Mira'yı ikna etmeye çalışmaktadır. Ama Mira'yı bambaşka bir son beklemektedir. Ve yine aşkının peşinde olan Altay da Meryem'in peşindedir. Tim'den ayrı bir şekilde Meryem'e ulaşmanın yolunu bulur. Ve bu yolun sonu Halit'e çıkmaktadır.

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👉YALNIZ KURT 32. BÖLÜM İZLE

Halit'in karşısına çıkar ve onu kaçırır. Meryem'in yanına gitmek istemektedir. Fakat bu yolun sonu Altay'ın bütün değerlerine, sevdiklerine ve devlet sevgisine karşı en büyük sınav olacaktır.

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Yönetmen: Çağatay Tosun

Senaryo: Murat Koca / Ali Alper Erze

Oyuncular: Cihan Ünal (Davud), Hasan Denizyaran (Altay), Jessica May (Meryem), Murat Han (Doğan), Kürşat Alnıaçık (Viking), Yaprak Medine (Mira), Hilmi Özçelik (Ahmet), Göktan Oktay Göztepe (Akif)

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👉YALNIZ KURT 32. BÖLÜM İZLE