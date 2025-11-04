Barcelona, Şampiyonlar Ligi’nde bu sezonki performansını güçlendirmek ve üst sıralara tırmanmak istiyor. Xavi’nin öğrencileri, Lewandowski’nin liderliğinde hücum hattında etkili bir performans sergilemeyi planlıyor. Club Brugge ise taraftarı önünde güçlü bir savunma anlayışıyla direnç göstermeyi hedefliyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi Club Brugge Barcelona maçı nasıl izlenir? Club Brugge Barcelona maçı canlı izle!

Club Brugge - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en merakla beklenen mücadelelerinden biri Club Brugge – Barcelona karşılaşması olacak. Katalan devi Barcelona, bu sezon oynadığı üç maçta iki galibiyet alarak 6 puan topladı ve grubunda dokuzuncu sıraya yükseldi. Belçika temsilcisi Club Brugge ise üç maçta yalnızca bir galibiyet elde edebildi ve 3 puanla 20. sırada yer alıyor. Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonki performansını güçlendirmek ve üst sıralara tırmanmak istiyor. Peki Club Brugge - Barcelona maçı nasıl izlenir?

CLUB BRUGGE - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Club Brugge-Barcelona maçı, 05 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

CLUB BRUGGE-BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Club Brugge-Barcelona maçı, saat 23:00 başlayacak.

CLUB BRUGGE - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Club Brugge Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, 05-11-2025 Çarşamba günü tabii Spor kanalında yayınlanacak. Club Brugge-Barcelona maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

CLUB BRUGGE-BARCELONA MAÇI PLATFORM BİLGİLERİ

tabii Spor, Turkcell TV+ 75 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

CLUB BRUGGE BARCELONA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Club Brugge ve Barcelona, karşı karşıya geleceği UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Brugge'da, Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak.

