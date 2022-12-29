📺 Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm İZLE | Gelsin Hayat Bildiği Gibi 24. bölüm İZLE

Show TV'nin sevilen dizilerinden Gelsin Hayat Bildiği Gibi, her perşembe olduğu gibi bu perşembe de saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlara gelecek. Geçen haftadan beri meraklı bekleyiş içine giren seyirciler, Emin, Derya, Mert, Aylin, Esra, Gizem ve Melek'in yeni bölümde neler yapacağını heyecan içinde bekleniyor. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 24. yeni bölümüne dair detaylar...

Show Tv ekranlarında yaz dönemi dizisi olarak yayın hayatına başlayıp izleyicilerinden tam not alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi, 29 Aralık Perşembe saat 20.00'de, 24. bölümünyle ekranlara geliyor. Gelsin Hayat Bildiği Gibi izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen 24. bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte detaylar...

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 24. BÖLÜM İZLE

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 24. BÖLÜM KONUSU

Kayıkhanede yaşananların ardından Yılan ekibi zor durumda kalır. Serdar'ın konuşmadan ölmesi başlama noktasına dönmelerine neden olur. Büyük patrona ulaşmak için Serdar'ı kimin hastaneden kaçırdığını ve ona zehri kimin verdiğini bulmak zorundadırlar.

SADİ, SONGÜL'Ü İKNA EDEBİLECEK Mİ?

Gizem, Aslı sayesinde biraz olsun yaşadığı acıyı unuturken Servet'in ofisine yaptığı bir ziyaret aklına şüphe düşürecek bir olaya şahit olmasını sağlar. Aylin için işler yolunda gitmez. Babasının çıkacağı günü bekleyen Aylin yaptığı görüşmeden mutsuz ayrılır.

Yaver'in beklediği telefon sonunda gelir. Meltem'le tekrar buluşma fırsatı yakalayan Yaver yengesinden aldığı tüyolarla Meltem'i etkilemeyi başarabilecek midir? Sadi ise artık Songül'le aynı odada uyumak ister ve bunun için elinden geleni yapar. Sadi, Songül'ü ikna edebilecek mi?

Günlerini olabildiğince sakin geçirmeye çalışan Mert dışarıdaki düşmanının içerideki tehdidiyle karşılaşmak zorunda kalır.

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 24. BÖLÜM İZLE