📺Gönül Dağı 79. bölüm İZLE

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Gönül Dağı, 79. bölümüyle ekranlara gelecek. Gönül Dağı izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Gönül Dağı 79. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Gönül Dağı'nın 79. bölümünde neler yaşanacak? Gönül Dağı'nın 79. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Gönül Dağı dizisinin 79. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

TRT 1 ekranlarından yeni sezonda izleyiciyle buluşan Gönül Dağı dizisinde heyecan dorukta. Gönül Dağı dizisi 79. bölümüyle 24 Kasım Cumartesi günü ekranlara gelecek. Gönül Dağı 79. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyordu. Biz de tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte Gönül Dağı son bölüm bilgileri...

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GÖNÜL DAĞI 79. BÖLÜM KONUSU

Amcaoğulları dedelerinden kalan araba ile geçmişten gelen destek sayesinde tekrar motive olurlar. Amcaoğulları, yakın zamanda gerçekleşecek yarışmaya katılmaya karar verirler. Yarışmada neler olacaktır? Halime öğrendiği gerçeklerle bir karar vermeye yönelir. Bu karar kimleri etkileyecektir? Selma Öğretmen, Divane'yi kulübesinde hasta bir şekilde bulur. Rüyasında bir yolculuğa çıkan Divane yolculuğunu tamamlayacak mıdır? Kenan ve Elif'in ziyarete gittikleri köyde işler ilginç hale gelir. İkili köylülere nasıl yardım edecektir? Zahide, Erkan'ın gitmesinden dolayı üzülmek yerine gurur duymaya karar verir. Erkan, zorluklarla başa çıkmaya çalışırken haberlerde maça giden takımın otobüsün kaza haberi gelir. Erkan yaşayacak mıdır? Selami'nin ticari girişimleri başarısızlıkla sonuçlandığı için Keriman tarafından evden kovulmuştur. İkilinin barışmasına kim yardım edecektir?

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GÖNÜL DAĞI KONUSU

Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

Nerde bir aşığın, bir yetimin kalbi kırılsa Gönül Dağından bir parça taş kopar derler ama büyük ama küçük...

Sevdiklerine kavuşamayan aşıklara, savurduğu taşlarla kol kanat geren Gönül Dağı..

İzlerken yaşayacak, hissedecek, duygulanacak ve gönülden bağlanacaksınız...