Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Yargı dizisinde heyecan dorukta. Yargı 18 Aralık Pazar günü yeni ve 48. bölümüyle ekranlara gelirken izleyiciler, Yargı 48. bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Yargı son bölüm bilgileri; Yargı 48. yeni bölümü...

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YARGI 48. BÖLÜM KONUSU

Dertlerini İstanbul'da bırakıp ufak bir kaçamak için Kapadokya'ya giden Ilgaz ve Ceylin'in yakasını gerçekler bir türlü bırakmamaktadır. Ceylin'in Ilgaz'a söylemediklerinin yanında, onları bir de olayın seyrini değiştirecek isimsiz bir mail beklemektedir. Erguvan ailesi, bugüne kadarki kayıplarının yanına bir de Parla'yı eklememek için ellerinden geleni yapmaktadır. Bu uğurda Aylin ve Osman tehlikeli bir riske girer ve Parla adına alınan kararlara bir yenisi daha eklenir. Pars'ın evlenme teklifini kabul eden Derya için Arda dosyasındaki sorunlar hala devam etmektedir. Yekta'nın Derya'ya yapacağı darp şikâyeti ve Haluk'un gazeteci Berkant ile buluşması ise yepyeni olayların başlangıcı olacaktır. Birbirlerinden hiçbir şey saklamamaya yemin eden Ceylin ile Ilgaz'ı kısa bir aranın ardından dönecekleri İstanbul'da büyük zorluklar beklemektedir. Ilgaz'a yollanan mail, ardında yeni gerçekleri ve gerilimleri de beraberinde getirecek ve bu durum ikisini de bazı yol ayrımlarına itecektir.

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