Kardeşlerim yeni bölüm izle

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Kardeşlerim, 72. bölümüyle ekranlara geldi. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Kardeşlerim 72. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Kardeşlerim'in 72. bölümünde neler yaşandı? Kardeşlerim'in 72. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Kardeşlerim dizisinin 72. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Kardeşlerim, 72. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerini Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy ve Cüneyt Mete'nin paylaştığı dizide bu hafta neler yaşandığını merak eden seyirciler, 17 Aralık Cumartesi günü ekranlara gelen yeni bölüm hakkında araştırma yapıyor.

Peki Kardeşlerim'in 72. bölümünde neler yaşandı? Kardeşlerim'in 72. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Kardeşlerim dizisinin 72. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

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KARDEŞLERİM 72. BÖLÜM KONUSU

Doğumuna sayılı saatler kalan Şengül büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır.

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Annesiyle yaşanan kavga sebebiyle, Doruk ve Asiye'nin arası git gide daha fazla açılırken, Ömer ve Yasmin cephesinde de olumlu kardeşlik rüzgarları esmeye başlar.

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Sarp, Ömer'e karşı sinsi bir hamle yaparken, Nebahat suçsuz olduğunu Doruk'a ispatlamak ister.

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Tarhan, Tolgaların peşini bırakmamakta kararlıdır.

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Leyla ise karşısına çıkan görüntüyle büyük bir şok yaşar.

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👉KARDEŞLERİM TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN

👉KARDEŞLERİM 72. BÖLÜM İZLE