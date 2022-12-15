AVATAR 2 GELİYOR! | Avatar 2'nin konusu ne? Avatar: Suyun Yolu filmi oyuncu kadrosu ne? Vizyon tarihi ne?

13 yıl önce beyaz perdede gişe rekorları kıran Avatar, sinemaseverlerin karşısına yeniden geliyor. Avatar 2, James Cameron'un yönetmenliğinde yeniden geliyor. Peki, Avatar: Suyun Yolu filmi vizyon tarihi ne? Yönetmeni kim? İşte detaylar...

Avatar 2 filmi vizyona giriyor. 13 yıl önce gişe rekorları kıran Avatar 2'nin devam serisi olan Avatar: Suyun Yolu ile ilgili detaylar haberimizde...

AVATAR 2 FİLMİNİN KONUSU NE?



James Cameron'un yönetmen koltuğunda oturduğu serinin yeni filminde, başrolleri Sam Worthington, Sigourney Weaver ve Zoe Saldana paylaştı. Film, Pandora gezegeninde Na'vi halkına dahil olup Neytiri ile bir aile kuran Jake Sully'nin, tanıdık bir düşmanın yeniden gezegenlerine tehdit oluşturması sonrası Na'vi halkıyla verdiği mücadeleyi konu ediniyor.

AVATAR 2 FİLMİ OYUNCU KADROSU