atv ekranlarının sevilen dizilerinden Kardeşlerim, 71. bölümüyle ekranlara geliyor. Kardeşlerim izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığını merak ederken, arama motorlarında Kardeşlerim 71. yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Kardeşlerim'in 71. bölümünde neler yaşandı? Kardeşlerim'in 71. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Kardeşlerim dizisinin 71. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

atv ekranlarının sevilen dizilerinden Kardeşlerim, 71. bölümüyle ekranlara geliyor. Başrollerini Celil Nalçakan, Fadik Sevin Atasoy ve Cüneyt Mete'nin paylaştığı dizide bu hafta neler olacağını merak eden seyirciler, 10 Aralık Cumartesi günü ekranlara gelecek yeni bölüm hakkında araştırma yapıyor. Peki Kardeşlerim'in 71. bölümünde neler yaşandı? Kardeşlerim'in 71. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Kardeşlerim dizisinin 71. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

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KARDEŞLERİM 71. BÖLÜM KONUSU

Yasmin'in hayati tehlikeyi atlatmasıyla; Ahmet, Ömer'e karşı büyük bir minnet duygusu içine girer.

Asiye ve Doruk cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, babalarının evinden ayrılan Tolga ve Leyla, yeni bir hayat kurmak için kolları sıvar.

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Nebahat, Doruk'u Asiye'den ayırmak için her türlü yolu denerken, çocuklar ve veliler, Ataman Koleji'nin düzenlediği sürpriz organizasyonda bir araya gelirler.

Orhan'ın Şengül'e olan desteğinin gün geçtikçe artması, Gönül için artık bardağı taşıran son damla olur.

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Yönetmen: Serkan Birinci

Hikâye ve Senaryo: Gül Abus Semerci

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Halit Özgür Sarı (Kadir), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Damlasu İkizoğlu (Melisa), Gözde Türker (Harika), Kaan Sevi (Mazlum), Melis Minkari (Aybike), İrem Salman (Talya), Lizge Cömert (Süsen), Recep Usta (Berk)

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