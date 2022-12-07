TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Kasaba Doktoru, 26. bölümüyle seyircisi ile buluştu. Kasaba Doktoru izleyicileri, dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünde neler yaşandığı merak ederken, arama motorlarında Kasaba Doktoru yeni bölümüyle ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Kasaba Doktoru'nun 26. bölümünde neler yaşandı? Kasaba Doktoru'nun 26. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgilere ve Kasaba Doktoru dizisinin 26. bölümüne haberimizde ulaşabilirsiniz.

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kasaba Doktoru dizisinde heyecan dorukta. Hastanede yaşanan yeni maceralarda Hakan Hoca, Yalçın, Neslihan ve Mine'nin neler yapacağı merak edilirken Kasaba Doktoru 26. yeni bölümü konusunu haberimizde derledik. İşte Kasaba Doktoru son bölüm bilgileri...

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 26. BÖLÜM İZLE

KASABA DOKTORU 26. BÖLÜM KONUSU

Hakan ve Yalçın uçurumun dibinde, Şeref ise ameliyathanededir ve durumu kötüye gitmektedir.

Başta Mine olmak üzere herkes gergin ve çaresiz bir şekilde Hakan'ı beklemektedir.

Hakan, zorlukla arabasını Uluçınar'ın bahçesine sürer.

Yan koltuğunda yine bilinçsiz bir şekilde Yalçın oturmaktadır.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 26. BÖLÜM İZLE

Ekip Hakan ve Yalçın'a müdahale eder. Yalçın'ın durumu kritiktir, acil ameliyata alınır.

Berk babası, Mine sevdiği adam için korku içindedir.

Leyla ve Ömer, Yalçın'ı kurtarmaya çalışır fakat Yalçın'ın hayatı tehlikededir. Kendine gelen Hakan ameliyata girer ancak ellerindeki titreme ekibin dikkatinden kaçmaz.

Hakan, Yalçın'ı adalete teslim etmek için uyanmasını beklemektedir fakat işler beklediği gibi gitmez.

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 26. BÖLÜM İZLE

Hakan babasının hayatı tehlikeye girdiği için Yalçın'a karşı öfkelidir.

Şeref'in ikinci bir ameliyata girebilmesi için beklenirken, herkes Hakan'ın bu operasyonun altından kalkıp kalkamayacağını düşünmektedir. Hakan, Şeref'i Leyla'ya emanet eder.

Leyla bu sorumluluğun altında ezilirken Ömer ona destek olur. Leyla ve Ömer yakınlaşır.

Berk, herkesin babasını suçlamasından rahatsızdır. Onun yanında olan tek kişi Nazlı'dır. Berk artık Nazlı'dan hoşlandığına emin olur.

Büyük ameliyat günü gelir, Şeref ameliyat olacaktır. Hakan babasını kurtarabilecek midir?

KASABA DOKTORU TÜM BÖLÜMLERİ

Kasaba Doktoru 26. BÖLÜM İZLE