Kanal D ekranlarından yayınlanan Camdaki Kız dizisi, 59. bölümüyle izleyicileriyle buluşuyor. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, Camdaki Kız 59. bölüm full izle, Kanal D Camdaki Kız izle, Camdaki Kız yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Camdaki Kız dizisinin 59. ve en son yayınlanan bölümü...
👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN
CAMDAKİ KIZ 59. BÖLÜM KONUSU
Nalan'ın Billur'da olmadığını gören Feride, Billur'dan hesap sorar. Olaya müdahale eden Muzo sayesinde Hayri Nalan'ı Billiur'un evine getirir.
Nalan'ın Hayri'yle olduğunu anlayan Feride, Hafize'yi çağırarak ondan korseyi getirmesini ister.
👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN
Korse kozu da Nalan'ı yolundan döndürmeye yetmeyecektir.
Cana'nın tehdidine boyun eğmek zorunda kalan Gülcihan ise Cavit'ten yardım ister.
👉CAMDAKİ KIZ TÜM BÖLÜMLER İÇİN TIKLAYIN