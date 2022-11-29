TRT 1 ekranlarından yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi, 5. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 5. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, 29 Kasım Salı günü yayınlanan yeni bölüm için Yürek Çıkmazı 5. bölüm full izle, TRT 1 Yürek Çıkmazı, TRT 1 canlı yayın izle, Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. Yürek Çıkmazı 5. bölümü izle...

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TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisinde heyecan dorukta. Yürek Çıkmazı'nın 29 Kasım Salı günü ekranlara gelen 5. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Yürek Çıkmazı son bölüm bilgileri...

YÜREK ÇIKMAZI 5. BÖLÜM KONUSU

Halil'i üstüne salanın Seray olduğunu öğrenen Yılmaz, Birsen'i son kez uyarır. Ya kızının yularını sıkı tutacak ya da bir sonraki hatasında gözünün yaşına bakmayacaktır.

Yürek Çıkmazı dizisi 5. bölüm izlemek için tıklayın

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Öte yandan Halil karşı evi tutarak babasıyla arasındaki savaşın fitilini ateşler. Filler tepişirken çimenlerin ezildiğini çok iyi bilen Birsen, çocukları için bu savaşta taraf olmayı reddeder.

Yürek Çıkmazı dizisi 5. bölüm izlemek için tıklayın

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Feride ise hala bir avukat bulamamış, babasına sunduğu bahaneler tükenmiştir. Son çare Caner'i aramak zorunda kalır. Bu buluşma büyük yüzleşmelere sebep olurken, saklanan sırlar da ortaya dökülür.

Ancak asıl büyük sır, Cennet'in üç çocuğuna bıraktığı bohçalardan birinin içinde saklıdır.

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YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

Ayça Bingöl,

Alp Navruz,

İrem Helvacıoğlu,

Cemal Toktaş,

Rozet Hubeş,

Özlem Ulukan,

Timur Ölkebaş,

Mesut Akusta,

Eylül Ersöz,

Bihter Dinçel,

Erhan Alpay,

Güler Ökten,

Alp Akar,

Aydan Şener,

Dilara Aksüyek.

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