Üç Kız Kardeş 28. BÖLÜM İZLE | Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 28. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen 28. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, 29 Kasım Salı günü yayınlanan yeni bölüm için "Üç Kız Kardeş 28. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş son bölüm izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Üç Kız Kardeş 28. bölümüne ait detaylar haberimizde...

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisinde heyecan dorukta. Üç Kız Kardeş'in 29 Kasım Salı günü ekranlara gelen 28. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş son bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 29. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ 29. BÖLÜM KONUSU

Türkan, yaşadığı acı kaybın hesabını sormak, Mine'ye yaptıklarının bedelini tek tek ödetmek için Somer'le birlikte küçük bir oyun kurar. Amacı Mine'ye suçunu itiraf ettirip, hapse göndermektir.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 29. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

Öte yandan annesi ve babasının öldüğünü öğrenerek kendini yollara vuran Mesut, Sadık ve Nesrin'in hiç hesaba katmadıkları bir gerçekle yüzleşmelerine neden olur. Nesrin, gururu ve ailesi arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 29. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 29. BÖLÜM İZLE

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ TÜM BÖLÜMLER İZLE

ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ OYUNCULARI

Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları arasında Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.