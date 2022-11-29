Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisinde heyecan dorukta. Üç Kız Kardeş'in 29 Kasım Salı günü ekranlara gelen 28. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş son bölüm bilgileri...
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ÜÇ KIZ KARDEŞ 29. BÖLÜM KONUSU
Türkan, yaşadığı acı kaybın hesabını sormak, Mine'ye yaptıklarının bedelini tek tek ödetmek için Somer'le birlikte küçük bir oyun kurar. Amacı Mine'ye suçunu itiraf ettirip, hapse göndermektir.
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Öte yandan annesi ve babasının öldüğünü öğrenerek kendini yollara vuran Mesut, Sadık ve Nesrin'in hiç hesaba katmadıkları bir gerçekle yüzleşmelerine neden olur. Nesrin, gururu ve ailesi arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.
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ÜÇ KIZ KARDEŞ DİZİSİ OYUNCULARI
Üç Kız Kardeş dizisi oyuncuları arasında Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.