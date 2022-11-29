Barış Erçetin'in yönetmen koltuğunda oturduğu ve Neslihan Atagül ile Kemal Doğulu'nun başrollerini paylaştığı Gecenin Ucunda, yeni bölümüyle 29 Kasım Salı günü ekranlara geldi. Star TV ekranlarının başarılı yapımları arasında yer alan ve etkileyici konusuyla olduğu kadar başarılı oyuncu kadrosuyla da dikkatleri üzerine çeken Gecenin Ucunda dizisinin 9. yeni ve son bölüm bilgilerine haberimizde yer verdik.

Başar Başaran ile Emre Özdür'ün senaristliğini paylaştığı, Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'yu ekranlarda buluşturan, sevilen dizi Gece'nin Ucunda, merakla beklenen son bölümüyle ekranlara geldi. Star TV'nin sevilen dizisi 9. bölümüyle 22 Kasım Salı akşamı izleyicilerini ekran başına kilitleyecek. Dizinin hayranları arama motorlarında Gecenin Ucunda yeni ve son bölüm izle | Gecenin Ucunda 9. bölüm FULL HD İZLE - Star TV canlı izle konularını araştırırken biz de Gecenin Ucunda 9. bölüm bilgilerini haberimizde derledik. İşte detaylar...

GECENİN UCUNDA 9. BÖLÜM İZLE

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GECENİN UCUNDA 9. BÖLÜM KONUSU

Macide'nin geceyi Ahmet'le birlikte geçirdiği şüphesi Kazım'da büyük hayal kırıklığı yaratır.

Macide bu yanlış anlaşılmayı düzeltmeye uğraşsa da Kazım hemen ikna olmaz.

GECENİN UCUNDA 9. BÖLÜM İZLE

GECENİN UCUNDA TÜM BÖLÜMLERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

İkili arasında buzları eriten, Kazım'ın sokaklardan kurtardığı Miraç olur.

Kendi yolunu çizme zamanı geldiğini anlayan Kazım, Nini'ye boşanmak istediğini söyler.

GECENİN UCUNDA 9. BÖLÜM İZLE

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GECENİN UCUNDA OYUNCU KADROSU

TMC Film'in yapımcılığını üstlendiği, Âlim Yapım'ın ortak yapımcı olarak yer aldığı, sezonun iddialı yapımlarından biri olan "Gecenin Ucunda" nın görkemli oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu, Zuhal Olcay, Tuba Ünsal, Özge Özder, Bertan Asllani, Kaan Taşaner, Bestemsu Özdemir, Levent Özdilek, Ebru Aykaç, Şencan Güleryüz, Aysun Metiner, Gonca Yakut, Aleyna Özgeçen, Abdulkerim İlhan, Hazal Şenel, Seyda Bayram, Cem Avnayim, Tugay Bahşi, Ufuk Tevge, Kuzey Kaya, Ubeyt Ünal, Oya Ünal yer alıyor.

GECENİN UCUNDA 9. BÖLÜM İZLE

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