Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar ve Zeynep Çamcı'nın oyunculuğuyla hayat bulan SHOW TV ekranlarının sevilen dizisi Güzel Gnüler'in yeni bölümü için geri sayım devam ediyor. 27 Kasım Pazar günü ekranlara gelecek dizinin yeni bölümü için arama motorlarında son bölüm bilgileri araştırılıyor. İŞte Güzel Günler 4. bölümüne dair merak edilenler...
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GÜZEL GÜNLER 4. BÖLÜM ÖZETİ
Selma'nın Van'a dönüş yolunda aldığı sürpriz telefon onu önemli bir tercih yapmaya zorlar. Mihran'ın Alya'yla barışmasını kutlamak için kahvaltıda buluşan ev halkı Selma'dan gelen haberle karışır.
Selma, İstanbul'da yeniden ayaklarının üzerinde durmaya çabalarken, Kıymet, Hakim'i belediyeye şikâyet ederek hem kendisinin, hem de Hakim'in başına iş açacak komik olaylar zincirinin başlamasına neden olur.
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Minik Leylim'in ortadan kaybolmasıyla Altan, Atakan, Füsun, Feyyaz, Kıymet ve hatta Hakim'in yolları kesişir.
Küçük Ninja Leylim'in peşindeki Mihran ve Selma kendilerine itiraf edemeseler de giderek yakınlaşmaktadır.
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GÜZEL GÜNLER OYUNCU KADROSU
Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler.