TRT 1 ekranlarından yayınlanan Yürek Çıkmazı dizisi, 4. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşacak. Merakla beklenen 4. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, 22 Kasım Salı günü yayınlanan yeni bölüm için Yürek Çıkmazı 4. bölüm full izle, TRT 1 Yürek Çıkmazı, TRT 1 canlı yayın izle, Yürek Çıkmazı yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. Yürek Çıkmazı 4. bölümü izle...

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TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Yürek Çıkmazı dizisinde heyecan dorukta. Yürek Çıkmazı'nın 22 Kasım Salı günü ekranlara gelen 4. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Yürek Çıkmazı son bölüm bilgileri...

YÜREK ÇIKMAZI 4. BÖLÜM KONUSU

Cennet'in ölümüne dair ufak da olsa bir ipucu bulmayı umut eden Zeynep, hiçbir sorusuna cevap alamaz. O sabahı bilen iki kişiden birinin dilleri susmuş, Yılmaz ise konuşmamakta kararlıdır.

Yürek Çıkmazı dizisi 4. bölüm izlemek için tıklayın

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Öte yandan Zeynep için mahalleye gelen Halil, cenazeden sonra babasıyla bir kez daha karşılaşır. Onlar kozlarını paylaşırken, harcanan yine Birsen olur.

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Bu da yetmezmiş gibi merdivenden düşerek hastaneye kaldırılır. Herkes bunun bir kaza olduğunu düşünürken, gerçeği öğrenen Halil, başta kendisi olmak üzere, herkesin hayatını değiştirecek büyük bir karar verir.

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YÜREK ÇIKMAZI OYUNCULARI KİMLER?

Ayça Bingöl, Alp Navruz, İrem Helvacıoğlu, Cemal Toktaş, Rozet Hubeş, Özlem Ulukan, Timur Ölkebaş, Mesut Akusta, Eylül Ersöz, Bihter Dinçel, Erhan Alpay, Güler Ökten, Alp Akar, Aydan Şener, Dilara Aksüyek.

Yürek Çıkmazı dizisi 4. bölüm izlemek için tıklayın

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