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KURULUŞ OSMAN 104. BÖLÜM KONUSU - YENİ BÖLÜM ÖZETİ

OSMAN BEY VE ALPLAR İÇİN BÜYÜK TEHLİKE

Olof ve adamlarının, Konur Alp'in saklandığı madeni bulması ve ardından Osman Bey ile Alplerinin madendeyken patlatmaları sonrası Osman Bey ve Alplerinin durumu merak konusudur. Osman ve Alpleri bu mağaradan nasıl çıkacaktır? Malhun Hatun, Bala Hatun ve Alplerinden Osman Bey'i bulmasını ister. Bala Hatun, Osman Bey'in ardına düşer.

OLOF VE KANTAKUZENOS'UN KANLI PLANI!

Olof ile Kantakuzenos, Osman ve Alplerinin o mağaradan çıkamayacağına emindir. Osman Bey'in yokluğu hem Olof'u hem de Kantakuzenos'u iyice yüreklendirmiştir. Üstelik Yenişehir'deki hareketlilik de bu fikirlerini destekler niteliktedir. Olof ve Kantakuzenos, Yenişehir'i kana bulamakta kararlıdırlar. Olof ve Kantakuzenos, zafer sarhoşluğuyla Yenişehir planı yaparken Osman Bey ise onları ummadıkları yerden vuracaktır.

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ORHAN BEY ÖNDERLİĞİNDE DİVAN KURULUYOR

Osman Bey'in yokluğunda Malhun Hatun postu boş bırakmaz. Görüş birliğiyle Osman Bey yerine posta Orhan Bey vekalet edecektir. Malhun Hatun, Orhan Bey'i dikkatli olması konusunda uyarır. Orhan Bey'in postta olması dengeleri nasıl değiştirecektir? Yenişehir'de kurulan Divan, tüm beyleri derin bir şaşkınlığa sürükler. Orhan Bey'in beyliğine diğer oba beylerinin tepkisi ne olacaktır? Bayındır Bey'in Orhan Bey için hazırladığı bir plan var mıdır? Düşman Yenişehir idaresinde zafiyet beklerken Orhan Bey, Malhun Hatun'un da desteğiyle düşmanları hayal kırıklığına uğratabilecek midir?

OSMAN BEY MARMARACIK'I FETHEDECEK Mİ?

Osman Bey nerede olduğunu herkesten gizleyecek ve böylece Olof'ların zafer sarhoşluğu sürecektir. Osman Bey Marmaracık'ı fethetmek için ilk olarak hangi adımı atacaktır? Osman Bey, Marmaracık Fethi için bambaşka bir hamlede bulunup kimsenin beklemediği biriyle birlikte hareket edecek ve Olof ile Kantakuzenos'u hiç ummadıkları bir yerden vuracaktır. Osman Bey bunca meşakkat sonunda Marmaracık'ı fethedebilecek midir?

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Yapım : Bozdağ Film

Yapımcı : Mehmet Bozdağ

Yönetmen : Ahmet Yılmaz

Senaryo : Mehmet Bozdağ, Mehmet İlker Altınay, Aslı Zeynep Peker Bozdağ, Mert Özel, Fatmanur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Abdulkadir İlter

Yapım : Bozdağ Film

Yapımcı : Mehmet Bozdağ

Yönetmen : Ahmet Yılmaz

Senaryo : Mehmet Bozdağ, Mehmet İlker Altınay, Aslı Zeynep Peker Bozdağ, Mert Özel, Fatmanur Güldalı, Ali Ozan Salkım, Abdulkadir İlter

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Oyuncular : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)

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