Üç Kız Kardeş 26. BÖLÜM İZLE - Üç Kız Kardeş son bölüm izle - Kanal D Üç Kız Kardeş izle

Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, 26. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen 26. bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, 15 Kasım Salı günü yayınlanan yeni bölüm için Üç Kız Kardeş 26. bölüm full izle, Kanal D Üç Kız Kardeş, Kanal D canlı yayın izle, Üç Kız Kardeş yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. Üç Kız Kardeş 26. bölümü izle...

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Üç Kız Kardeş dizisinde heyecan dorukta. Üç Kız Kardeş'in 8 Kasım Salı günü ekranlara gelen 26. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş son bölüm bilgileri...

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 26. BÖLÜM KONUSU

Mine, Rüçhan'la yaptığı anlaşma sonucu eve döndüğünde Türkan'la büyük bir hesaplaşma yaşarlar. Türkan o evdeki varlığını sürdürmek üzere Mine'ye meydan okurken, Mine hiç beklemediği bu tavır karşısında polise vereceği ifadeyi bir kez daha düşünür.

Bu durum Rüçhan'ı daha da zora sokar. Mine'yi sakin tutmak için Türkan'ın bir süre sonra evden gideceğini söyler. Somer ve Türkan ise Mine konusunda artık birlikte hareket etmeye başlarlar. Somer Kiraz'ın velayeti için Mine'ye karşı sakin ve temkinli davranmak zorunda kalır.

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👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 26. BÖLÜM İZLE

Türkan diğer taraftan annesiyle olan kırgınlığını düzeltme çalışır ancak Nesrin'in sert tavrıyla karşı karşıya kalır. Sadık ve Nesrin arasındaki gerilim devam ederken, Nezahat ve Hikmet'in onları barıştırma çabaları sonuçsuz kalır. Sadık Nezahat 'in de evini terk eder.

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👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 26. BÖLÜM İZLE

Sevilay ve Özer Mustafa'ya rağmen görüşmeye devam ederlerken, Mustafa'nın annesini uyarması sonucunda Sevilay bir karar verir ve Özer'in onlardan uzak durmasını ister. Mustafa da Özer'in canını yakmak için Somer'i duygusal bir tuzağın içine çekmeye hazırlanır. Mine, ifade vereceği güne kadar Türkan'ın canını yakmak için elinden geleni yapar. Türkan'a ve bebeğine zarar vermek için sinsice bir planın içine girer.