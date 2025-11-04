CANLI SKOR ANA SAYFA
Aspor Keşfet
Son Dakika
G.Saray'ın Ajax maçı kamp kadrosu açıklandı! G.Saray'ın Ajax maçı kamp kadrosu açıklandı! 16:30
Trabzonspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor! Trabzonspor'da Alanyaspor maçı hazırlıkları devam ediyor! 16:22
G.Saraylı yıldız Hollanda kafilesinde yer almadı! G.Saraylı yıldız Hollanda kafilesinde yer almadı! 16:04
Trabzonspor'da şok sakatlık! Trabzonspor'da şok sakatlık! 15:10
F.Bahçe'de Plzen hazırlıkları sürüyor! F.Bahçe'de Plzen hazırlıkları sürüyor! 14:59
Beşiktaş'ta Antalya hazırlıkları başladı! Beşiktaş'ta Antalya hazırlıkları başladı! 14:36
Daha Eski
Zubkov: Kesinlikle robot değilim Zubkov: Kesinlikle robot değilim 14:28
Beşiktaş'ta 4 sakatlık birden! Beşiktaş'ta 4 sakatlık birden! 14:12
G.Saray Ajax maçına hazır! G.Saray Ajax maçına hazır! 14:06
Viktoria Plzen-F.Bahçe maçının hakemi belli oldu Viktoria Plzen-F.Bahçe maçının hakemi belli oldu 13:02
Okan Buruk'tan radikal karar! İşte G.Saray'ın Ajax maçı 11'i Okan Buruk'tan radikal karar! İşte G.Saray'ın Ajax maçı 11'i 12:26
Trabzonspor'da Savic'in durumu belli oldu Trabzonspor'da Savic'in durumu belli oldu 12:08
Heitinga: G.Saray maçı en önemli maç olacak!
G.Saray'ın Ajax maçı kamp kadrosu açıklandı!
Bahar yeni bölüm fragmanı izle!
Mehmed: Fetihler Sultanı 58. Bölüm fragmanı izle