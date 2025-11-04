Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Adalı'nın Sergen Yalçın ile ilgili sözleri gündem oldu.

İŞTE SERDAL ADALI'NIN AÇIKLAMALARI

"Futbol komitesini hayata geçirdik. Sergen Hocamız ile ilgili birçok şey söyleniyor. Sergen Hocamız görevinin başındadır ve en ufak bir problemimiz yoktur."

"Derbiyi konuştuk. Maalesef iş artık şanssızlıklar serisine bağlandı. Söyleyecek fazla bir şey bulamıyorum. Şunu net söyleyebilirim, maçtan sonra teknik heyet ile de konuştuk. Sergen Hoca'nın oynatmak istediği bir oyun sistemi var, kırmızı karta kadar olan bölümde bunu gördük. Bütün şeyimiz o 25-30 dakikalık bölümü tüm 90 dakikaya yaymaları. 90 dakikaya yaydıkları takdirde, Beşiktaş'ı mağlup görme şansımız olmaz. Samimi söylüyorum. Ümraniye'ye yarın gideceğim. Yarın toplantımız var."