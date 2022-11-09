Hayat Bugün, Show TV ekranlarından reyting listesine hızlı bir giriş yaparak Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelmeyi başardı. Hem konusuyla hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken, Çiğdem Bozali'nin yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosunu Ayça Üzüm ve Cansu Çoban'ın uyarladığı Hayat Bugün'ün yeni bölümü merakla bekleniyor. İşte Hayat Bugün dizisi 4. yeni bölüm bilgileri...
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HAYAT BUGÜN 4. BÖLÜM KONUSU
Barış, çocuğunun olacağını öğrendiği için kanser tedavisine başlamaya karar verir. Bu sırada Çamlıtepe'deki kalp cerrahı Turgut, ölmek üzeredir ve Hisarönü Hastanesi'ne getirilir.
Kalp Damar Cerrahisi kongresi olduğu için tüm cerrahlar Londra'dadır. Barış bir karar verir, Çamlıtepe'nin tüm ambulansları Hisarönü'ne gelecektir! Bu kararda Aras, Barış'ın yanındadır.
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Hastanede "acil durum günü" ilan edilir. Bu esnada ise hastaneye gelen beklenmedik ziyaretçi Gazeteci Ekrem Tüzün, tüm aksaklıkları kaydetmektedir. İki genç çocuk Yusuf ve Mehmet Ali'nin de hastaneye getirilmesiyle işler değişir.
Hisarönü Hastanesi'nin en zorlu gününden sonra Barış'ı, bir sürpriz beklemektedir!
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