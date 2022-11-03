TRT 1 ekranlarında yayın hayatına başlayarak birçok kişinin en sevdiği diziler arasında ilk sıraya yükselen Balkan Ninnisi, 18. bölümüyle seyircisi ile buluştu. 3 Kasım Perşembe günü yayınlanan yeni bölüm hakkında arama motorlarında araştırma yapan diziseverler için Balkan Ninnisi yeni bölümü tek parça haberimizde...

TRT 1'in en sevilen dizilerinden olan Balkan Ninnisi, yeni gününde ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Farklı milletlerin dostluğunu çeşitli entrikalarla derleyerek anlatan ve seyircileri ekran başına kilitleyen Balkan Ninnisi'nin 3 Kasım Perşembe günü ekrana gelen yeni bölümünü izlemek isteyen seyirciler için Balkan Ninnisi 18. yeni ve son bölüm detayları haberimizde...

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 18. BÖLÜM İZLE

BALKAN NİNNİSİ 18. BÖLÜM ÖZETİ

Jovanka'nın yaralarını sarmak isteyen Ertan, Daniel'den kalanlara ulaşırken, kendi babasıyla ilgili hiç ummadığı gerçekleri öğrenir. Bu kez destek olma sırası Jovanka'dadır.

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 18. BÖLÜM İZLE

Acısını kalbine gömüp Ertan'ın babasıyla ilgili sırları çözmesi için ona yardım etmeye başlar. Ertan, ölmüş bildiği babasından kalan izleri araştırırken, konakta Zafer ve Arif kavgası başlayacaktır.

Ivana'nın hamile olması ve konağa dönmek istemesi ailedeki tüm dengeleri alt üst edecektir. Daniel'in ölümünü kabul edemeyen Elena ise acısını Nina'dan çıkarmaktadır. Tüm bu olanlardan etkilenip yolunu kaybeden Maria'nın elinden yine konak halkı tutacaktır...

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 18. BÖLÜM İZLE

Balkan Ninnisi TÜM BÖLÜMLERİ

Balkan Ninnisi 18. BÖLÜM İZLE