Sanat camiasının sevilen ismi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rıza Akın'dan acı haber geldi. Kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda tedavi gören ünlü oyuncunun hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haber sanat camiasını yasa boğarken vatandaşlar da arama motorlarında Rıza Akın kimdir, nereli? Rıza Akın kaç yaşında, neden öldü? sorularının cevabını araştırmaya başladı. Detaylar haberimizde...

RIZA AKIN'DAN ACI HABER | Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu, Adana Tiyatro Derneği'nin yönetim kurulu üyesi ve sanat camiasının sevilen ismi Rıza Akın'dan herkesi üzen haber geldi. USta oyuncu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi Menderes Samancılar, Twitter hesabı üzerinden duyururken vefat haberinin yayılmasının ardından vatandaşlar Rıza Akın kimdir, nereli? Rıza Akın kaç yaşında, neden öldü? sorularının cevabını araştırmaya başladı. İşte tüm merak edilenler...

RIZA AKIN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

15 Eylül 1957 tarihinde Erzincanlı bir ailenin çocuğu olarak Adana'da doğdu. Tiyatroyla Adana Halkevi'nde ortaokul yıllarında tanıştı (Adana'nın Tiyatro Tarihi - Doç. Nurhan Tekerek). Tiyatro için Ankara'ya taşındı. Ankara Birlik Tiyatrosu'nda profesyonel oldu. Tiyatro yaşantısına (1969-1977) ara verdikten sonra iletişim okudu ve gazetecilik yapmaya başladı.

Tiyatroyu oyunculuk dışındaki çalışmalarla Adana'da sürdürdü. 1997 yılında Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu'nu kurdu ve beş yıl oranın sanat danışmanlığını yaptı. 2005 yılında Tayfun Pirselimoğlu'nun tamamlanamayan Kuartet adlı filmiyle oyunculuğa döndü. Hâlen bir ulusal televizyonda habercilik ve oyunculuk yapmaktadır.

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında memleketi Adana'ya gelen oyuncu Rıza Akın, 5 Nisan 2019 tarihinde, Hadırlı Mahallesi'ndeki portakal bahçesinde Japon Miho Shimotashiro ile evlendi.

RIZA AKIN NEDEN ÖLDÜ? HASTALIĞI NEYDİ?

65 yaşındaki ünlü oyuncu Rıza Akın, geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirdi. Sinema oyuncusu Menderes Samancılar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Rıza Akın kardeşim beyin kanaması geçirdi. Ameliyattan çıktı, yoğun bakımda. Allah onu sevdiklerine bağışlasın. Kardeşim bunu da atlatacaktır. Sonuna kadar tüm doktorlarımıza inanıyor ve güveniyoruz" ifadelerine yer verdi. Ancak tedavi altında olduğu hastanede hayatını kaybeden Akın'ın vefat haberini de yine Samancılar, sosyal medya üzerinden duyurdu.