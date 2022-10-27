atv ekranlarının yeni sezon dizisi aldatmak, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da izleyicilerin beğenisini kazandı. 27 Ekim Perşembe günü 6. bölümüyle ekranlara gelen dizinin konusunu merak eden seyirciler, 6. bölüm konusu ile bölüm araştırmaları yapıyor. İşte Aldatmak dizisi 6. bölüm full HD...

atv ekranlarının yeni sezon dizisi Aldatmak, konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da izleyicilerin beğenisini kazandı. 20 Ekim Perşembe günü 5. bölümüyle ekranlara gelen dizinin konusunu merak eden seyirciler, 5. bölüm konusu ile bölüm araştırmaları yapıyor. İşte Aldatmak dizisi 5. bölüm full Hd ve tüm ayrıntılar...

ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE

ALDATMAK 6. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK 6. BÖLÜM KONUSU

Oltan ile girdiği çıkar çatışması Güzide'yi zor durumda bırakır. Güzide, adaletsizliğe karşı güçlü duruşundan taviz vermediği takdirde Oltan'ın bu meseleyi kolay kolay kapatmayacağının farkındadır.

Borç içindeki Ozan hem tefecinin, hem de Lara ve Kaan'ın zorlamaları yüzünden iyice köşeye sıkışmıştır. Lara, Oltan tehdidine karşı Kaan'ı uyarsa da Kaan bu uyarıyı dinlemez ve Lara'yı Ozan'a karşı tehlikeli bir hamleye zorlar. Bu hamle Ozan için zorlu ama bir o kadar da beklenmedik sonuçlar doğuracaktır.

Yeşim'in ısrarlarına dayanamayan Tarık, Oylum'u yeni evine Öykü ile tanışmaya davet eder. Oylum, her ne kadar babasıyla ilişkisini düzeltmek istese de Yeşim'in evine gitmek konusunda kararsızdır. Annesine ihanet etmeyi bir türlü göze alamayan Oylum verdiği ani kararla hayatının alt üst olmasına sebep olacaktır.

ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE

ALDATMAK 6. BÖLÜM İZLE

ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel.

ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE

ALDATMAK 6. BÖLÜM İZLE