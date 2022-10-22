Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Loris Kariusyeni bir aşka yelken açtı. Can Yaman'dan sonra iki sevgilisi daha olan güzel spikerin son sevgilisinin ise Beşiktaş'ın ve Liverpool'un eski kalecisi Loris Karius olduğu öğrenildi.

Can Yaman 'ın eski sevgilisi dünyaca ünlü İtalyan spor spikeri Diletta Leotta yeni aşka yelken açtı. İtalyan spikerin yeni sevgilisi, Beşiktaş 'ın eski futbolcusu çıktı.

CAN YAMAN EVLENME TEKLİF ETMİŞTİ

Uzun süredir İtalya'da olan ve burada aradığı aşkı bulan Can Yaman (32), kendisinden iki yaş küçük spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta evlenme teklif etmişti.

Yakışıklı oyuncunun, bir uçağın arkasına taktırdığı, "Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum, Can..." yazılı İtalyanca sözleri Roma'da uçurtması gündem olmuştu.



AİLESİYLE TANIŞTIRMIŞTI



Türkiye'ye gelen ünlü çiftten Can Yaman, sevgilisini ailesiyle tanıştırmıştı. Ancak ikilinin mutluluğunun sona erdiği iddia edilmişti.

İLİŞKİLERİ SONA ERDİ



Bir dönem Türk aktör Can Yaman'la birlikte olan Diletta'nın büyük ses getiren ilişkileri geçen sene sona ermişti.



GÖNLÜNÜ KARİUS'A KAPTIRDI



İtalyan dergisi Gente'nin haberine göre; Can Yaman'dan sonra iki sevgilisi daha olan güzel spikerin son sevgilisinin ise Beşiktaş'ın ve Liverpool'un eski kalecisi Loris Karius olduğu öğrenildi.