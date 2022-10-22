🔥Çılgın Sayısal Loto çekildi! 22 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Milli Piyango'nun haftada pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere 3 günde bir gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto heyecanı, bu akşam yaşandı. Şans oyunlarını takip eden vatandaşlar, '22 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları' aramaları yapıyor. Sayısal Loto çekiliş sonuçları haberimizde...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 22.10.2022- 22:20