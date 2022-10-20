MasterChef takım oyununu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim oldu? 20 Ekim MasterChef takım oyununu kazanan...

MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'in 20 Ekim Perşembe günü yayınlanan bölümü yine nefesleri kesti. Kırmızı ve mavi takım, takım oyununda Alman mutfağından yemekler yaptı. Peki MasterChef'te takım oyununu hangi takım kazandı? İşte MasterChef'in yeni bölümüne ait detaylar...

MasterChef'te takım yarışları devam ediyor. Kırmızı ve mavi takım, ikinci takım oyununda karşı karşıya geldi. Alman mutfağından beş farklı yemek yapan iki takım arasından kazanan mavililer oldu. Öte yandan oyun sırasında Büşra ile Burak Kaya arasında çıkan tartışma ise dikkat çekti. İşte, MasterChef Türkiye yarışmasında yaşananlar...

MASTERCHEF'TE HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'te ikinci takım mücadelesi nefes kesti. MasterChef jürisi yarışmacılardan Alman mutfağından ürünler istedi. Jürinin değerlendirmesi ardından kazanan ise mavi takım oldu. Kırmızı takım da bireysel dokunulmazlık için oyuna çıktı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİM?

İlk oyun sonunda eleme adayları Gamze ve Tayfun olmuştu. 20 Ekim akşamı ise kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyununda yaratıcı tabaklar çıkardı. Bireysek dokunulmazlığı Metin kazandı ve potaya Atike'yi gönderdi. En çok oyu alan Fatma Nur potaya giren 4. isim oldu.