MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim oldu? 18 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef Türkiye 2022 yarışmasında yarışmacılar kaptanlık için kozlarını paylaştı. Mehmeh Şef, Danilo Şef ve Somer Şef, yarışmacılardan yedi farklı çeşit kanepe yapmalarını istedi. Jüri ekibi ise önceki sezonlarda yer alan dört farklı konuk derğerlendirdi. Yarışmacıların çıkardıkları tabakların konuklar tarafından değerlendirilmesinin ardından takım kaptanları belli oldu. Peki, "MasterChef kim kaptan oldu? 18 Ekim MasterChef kaptanlığı kim kazandı?" İşte detaylar...

Televizyonların en çok izlenen yarışma programlarından olan MasterChef'te heyecan sürüyor. Salı günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu oynandı. Takımlar, şeflerin istediği menü için kıyasıya mücadele verirken, haftanın ilk eleme adayıyla birlikte bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan isim de belli oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'in 18 Ekim Salı günü yayınlanan yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlığı kazanmak için mücadele verdi. Kırmızı takım oyunu kazanarak dokunulmazlığın sahibi oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Jürinin tabakları değerlendirmesi ardından ilk dörde Serpilay, Görkem, Ayaz ve Tayfun kaldı. Bireysel dokunulmazlık Serpilay'ın oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'in 18 Ekim Çarşamba günü yayınlanan bölümünde ilk eleme adayı Tayfun oldu. İkinci eleme adayı ise yapılan oylama sonucu Gamze seçildi.