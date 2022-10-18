BBCS YENİ BÖLÜM İZLE - Ben Bu Cihana Sığmazam 5. bölüm izle | Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm izle| Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle | ATV BBCS canlı izle

ATV ekranlarının sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam 5. bölümüyle ekrana geldi. İlk bölümünden beri izlenme rekorları kıran sevilen dizi hakkında arama motorlarında Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm izle - Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle | Ben Bu Cihana Sığmazam yeni ve 5. bölüm atv canlı full izle konuları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

atv ekranlarının en sevilen dizilerinden Ben Bu Cihana Sığmazam yeni heyecanlarla 18 Ekim Salı günü ekranlara geldi.. Oktay Kaynarca, Ebru Özkan, Pelin Akil ve Işıl Yücesoy'un başrollerini paylaştığı ve ilk bölümünden beri izlenme rekorları kıran Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin 5. bölümünü izlemek isteyenler arama motorlarında 5. ve son bölümü araştırıyor. İşte BBCS son bölüm konusu ve detayları...

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 5. bölüm izlemek için tıklayın

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 5. BÖLÜM KONUSU

Leyla, Gülendam'a ultrason resminin hesabını sorar. Ömer Asaf ve Azamet, Yakup'un yerine geçen kardeşi Habip'in nasıl birisi olduğunu araştırırken başlarını derde sokarlar. Lokman, Asım Kaptan'ı ziyaret ederek Yakup'un öldürülmesiyle bir ilgisinin olup olmadığını anlamaya çalışır. Bekir'in alacaklıları Meltem'i kaçırarak Bekir'e bir gözdağı vermek isterler. Cezayir, olaya müdahale etmek zorunda kalır.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 5. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Cezayir ve ekibi, 17 yıl önce kullandıkları ofislerini tekrar açarlar ve burada yapılan ilk toplantıda Cezayir'in ölmeden önce Ethem'e yüklü miktarda altın emanet bıraktığı ortaya çıkar. Atakan, hiçbir illegal işe bulaşmaması için Cezayir'i son kez uyarır. Lokman, bir hacker olan kızı Melike'yi ofise getirerek Cezayir ve diğer elemanlarla tanıştırır.

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 5. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın

Azamet, görür görmez kıza karşı bir ilgi duyar. Cezayir ve adamları, yıllar öncesinden kalan altınları geri getirmek için bir plan yaparlar. Cezayir'in peşinde olan Emniyet Müdürü Sinan, Kurban Baba'nın çiftliğini basarken, Cezayir'in altın yüklü tırı da yolda saldırıya uğrar.

Yönetmen: Onur Tan

Senaryo: Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş

Oyuncular: Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem) ve Işıl Yücesoy (Gülendam)

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi 5. bölüm izlemek için tıklayın

Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi tüm bölümleri için tıklayın