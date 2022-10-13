ATV'nin sevilen dizilerinden Aldatmak'ta heyecan sürüyor. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu gibi isimlerin oynadığı dizinin 4. bölümü ekranlara geldi. Diziseverler arama motorlarında, "Aldatmak 4. bölüm İZLE, Aldatmak ATV izle, Aldatmak yeni bölüm İZLE" gibi aramalarda bulunuyor. İşte Aldatmak dizisine ait detaylar...

ATV'nin sevilen dizilerinden Aldatmak'ta heyecan sürüyor. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu gibi isimlerin oynadığı dizinin 4. bölümü ekranlara geldi. Diziseverler arama motorlarında, "Aldatmak 4. bölüm İZLE, Aldatmak ATV izle, Aldatmak yeni bölüm İZLE" gibi aramalarda bulunuyor. İşte Aldatmak dizisine ait detaylar...

ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE

ALDATMAK 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE

ALDATMAK 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

4. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

"Annemle böyle konuşamazsın!"

Oylum'u kurtarmanın yollarını arayan Güzide'nin kararlılığı Sezai'yi etkiler. Davaya bakan hâkime ulaşan Güzide, Oylum'u tutuksuz yargılatmanın yolunu bulmuş gibidir. Oylum'u kurtarmak için karşı cepheyle savaş halinde olan Güzide için, yaptığı cesur hamlenin bedeli çok ağır olacaktır.

Kaan'ı kazayla bıçaklayan Ozan işlemediği bir cinayetin vicdani yüküyle Oltan'ın eline düşer. Oltan, bir yandan Yenersoy Ailesi'ne dostluk ederken diğer yandan aileye karşı kozlarını biriktirmektedir. Tolga ile yakınlaşan ve halen Amerika'ya gitme hayalinden vazgeçmeyen Oylum ise hislerine karşı koymaya çalışmaktadır.

Güç sarhoşluğu yaşamakta olan Yeşim, istediklerini alamayınca Güzide'ye düşman kesilir. Yeşim'in cüretkar hamleleri, Güzide'nin iş hayatında zor duruma düşmesine sebep olur. Aşık olduğu kadının bu yönüne ilk defa şahit olan Tarık, hem özel hem de profesyonel hayatında kararlarının sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacaktır.



ALDATMAK OYUNCU KADROSU

Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Cem Bender, Yusuf Çim, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit, Meltem Baytok, Hatice Deniz, Burcu Söyler, Merve Altınkaya, Kerem Müsligil, Esin Alpogan, Neyra Kayabaşı, Burak Acar, Arda Atak, Canan Ürekil, Batuhan Sel, Masal Ayşe Gencer, Ege Semih Erken, Eda Özel.





ATV Aldatmak TEK PARÇA FULL HD İZLE

ALDATMAK 4. BÖLÜM FRAGMANI İZLE