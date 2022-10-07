7 Ekim 2022 Cuma günü yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde MasterClass heyecanı yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan zorlu oyunda en başarılı tabağı ve ürünü hazırlayan yarışmacı ödülü kazandı. MasterChef'te ödül oyununu kazanan isim ise merak ediliyor. İşte 7 Ekim Cuma günü yayınlanan MasterChef'te MasterClass ödülünü kazanan yarışmacı...

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde MasterClass eğitimi verildi. İşte MasterChef 7 Ekim Cuma bölümünde yayınlanan son bölümüne dair detaylar...

MASTERCHEF MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM ALDI?

7 Ekim 2022 Cuma günü yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde ana kadro yarışmacılarına Mehmet Şef'in restoranında masterclass eğitimi verildi. Mehmet Şef'in restoranında yapılan masterclass eğitiminde ana kadro yarışmacıları aşçılık mesleğine yönelik pek çok yeni bilgi sahibi oldu. MasterClass eğitiminde Mehmet Şef'ten kandil simidi yapımının inceliklerini öğrenen ana kadro yarışmacıları uygulamalı olarak kandil simidi pişirdi. Masterclass eğitiminin ardından öğrenilenlerin uygulanacağı bir ödül oyunu oynandı ve en başarılı ürünü ortaya koyan isim ödülün sahibi oldu.

MasterChef Türkiye son bölümde oynanan masterclass ödül oyununda en başarılı ürünü çıkaran isim Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından Tolga olarak belirlendi.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

FATMA NUR

GÖRKEM

ÇAĞATAY

BURAK

VURAL

ATİKE