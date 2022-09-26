Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan STAR TV'nin yeni sezon dizisi Yalı Çapkını, ilk bölümüyle reyting rekorlarını altüst ederken diziye damgasını vuran usta oyuncu Çetin Tekindor'un gerçek hayatı seyirciler tarafından merak konusu oldu. Peki Yalı Çapkını Halis Ağa - Çetin Tekindor kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Çetin Tekindor boyu, kilosu, burcu ve tüm merak edilenler haberimizde...

YALI ÇAPKINI HALİS AĞA KİMDİR? | Yönetmeliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği ve yapımcılığını OGM Pictures'ın yaptığı Yalı Çapkını dizisi, daha ilk bölümüyle tüm izleyicileri ekrana kilitledi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve hikayesiyle olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da seyircileri kendisine hayran bırakan Yalı Çapkını'nda Halis Ağa karakterine hayat veren Çetin Tekindor da dizinin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Peki Yalı Çapkını Halis Ağa - Çetin Tekindor kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Çetin Tekindor boyu, kilosu, burcu ne? İşte detaylar...

ÇETİN TEKİNDOR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

Çetin Tekindor, 16 Temmuz 1945'te Sivas'ta dünyaya gelen Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı.

1970 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. Tiyatro sahnelerine Hep Vatan İçin oyunu ile giriş yaptı. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda "Sahne ve Diksiyon" dersleri veren Tekindor, daha sonra aynı görevini 1998 yılına dek Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde sürdürdü. Onun daha büyük kitlelerce tanınması, TRT televizyonunda 1976-1977 yılları arasında yayınlanan 'McMillan ve Karısı' dizisindeki, Rock Hudson'ın oynadığı Emniyet Müdürü Stewart McMillan karakterini seslendirmesiyle oldu. Daha sonra Yücel Çakmaklı'nın yönettiği 1984 yapımı Küçük Ağa dizisi ile çok tanınan bir sima oldu.

Beyazperde ile ilk tanışması ise Başar Sabuncu'nun yönettiği ve Müjde Ar ile başrollerini paylaştığı Kaçamak (1987) filmi ile oldu. Bir taraftan tiyatro oyunlarında rol alıp, TRT'de yayınlanan yabancı film ve dizi filmleri için seslendirme yaparken, diğer taraftan Dönemeç (1988), Önce Canan (1988) Son Türbedar (1996), Kerem (1999) gibi TV filmlerinde rol aldı. Ardından oldukça büyük izlenme oranlarına ulaşma başarısı yakalayan Yılan Hikayesi (1999) dizisinde Sinan adında Kral lakaplı önemli bir rol üstlendi.

Bunu Tutku Çemberi (2000), Üzgünüm Leyla (2002) ve Çaylak (2003) dizileri takip etti. Aynı yıl, kariyerinin ikinci sinema filmi Karşılaşma 'da oynadığı rol ile 2003 Ankara Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Yine 2003-2005 yılları arasında rol aldığı Bir İstanbul Masalı dizisi, televizyon ekranlarında oldukça önemli başarılar elde etti. 2004 yılında, Ahmet Ümit'in aynı adlı polisiye romanından uyarlanan Şeytan Ayrıntıda Gizlidir adlı dizide rol aldı. Aynı yıl iki sinema filminde birden rol aldı.

Bunlardan ilki 5 farklı Türk yönetmeninin 5 farklı öyküye imza attığı Anlat İstanbul, diğeri ise Türkiye'de çok büyük bir gişe başarısı elde eden, Çağan Irmak'ın yönettiği Babam ve Oğlum 'du. İzmirli köy ağası Hüseyin Efendi'yi canlandırdığı bu film, Tekindor'a 27. SİYAD Türk Sineması Ödülleri'nde ve 13. ÇASOD Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülleri kazandırdı. Çetin Tekindor, sinema ve dizi oyunculuğuna halen devam etmektedir.

YALI ÇAPKINI HALİS AĞA KİMDİR?

Korhan ailesinin reisi. Ferit'in dedesi. Ülkenin en iyi sadekar ustalarından biriyken, yaşlılığın getirdiği hastalıklar sebebiyle geriye çekilmiş ve işleri oğlu Orhan'a devretmiştir. Yine de hala tüm önemli kararları Halis Ağa vermektedir. Otoriter, kuralcı, sert mizaçlı bir adamdır. Bir taraftan odasında mücevher işlemeye çalışarak kendi bedenine meydan okurken, tuttuğu günlüklerle de yaşadığı iç hesaplaşmaları ortaya serer.