Başrollerini Burcu Biricik ve Cihangir Ceyhan'ın paylaştığı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hikayeden alıntılanan Camdaki Kız dizisi, yeni sezonuyla ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Peki Camdaki kız yeni sezonda neler olacak? İşte Camdaki Kız'ın 49. ve yeni bölümüyle ilgili tüm bilgiler ve Camdaki Kız dizisinin 49. bölümü...

Camdaki Kız 49. BÖLÜM İZLE | Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Yeni sezonuyla ekranlara gelecek olan Camdaki Kız'ın 49. bölümü, 22 Eylül Perşembe günü ekranlara gelecek. Başrollerini Burcu Biricik ve Cihangir Ceyhan'ın paylaştığı dizinin yeni sezon 49. ve y4eni bölüm detaylarını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Camdaki Kız 49. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Camdaki Kız 49. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Camdaki Kız 49. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

CAMDAKİ KIZ 49. BÖLÜM KONUSU

Sedat'ın hapishanede görmeye daha fazla dayanamayan Rafet, Cana'ya gider. Alp'in şikayetini geri çekmesi için hem Rafet hem Cana hem de Feride dört bir koldan uğraşmaktadır. Nalan'a notu bırakan kişi gizemini korurken; bu not Hayri ile gizli görüşmelerine de vesile olur. Gülcihan'ı affedemeyen Rafet ondan ayrılma konusunda kararlıdır.

Camdaki Kız 49. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE

Camdaki Kız 49. BÖLÜM İZLE

Camdaki Kız tüm bölümler FULL İZLE