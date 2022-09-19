MASTERCHEF KAPTAN KİM OLDU? 19 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Masterchef'te neler yaşandı? İşte Masterchef 2022'de mavi ve kırmızı takımlar!

Ekranların popüler yarışması MasterChef'e kaptanlık oyununu kazanan belli oldu. Yarışmacılar birbirleri ile zorlu mücadeleye girerek yarışmada kaptan olmak için çalıştı. MasterChef izleyicileri arama motorlarında, "MasterChef'te kaptan kim oldu? 19 Eylül Pazar MasterChef'te kim kaptan oldu?" gibi sorular aratılıyor. İşte detaylar...

TV8'de yayınlanan MasterChef yarışması bu akşamki bölümünde kaptanlık mücadelesiyle ekranlara geldi.

Ana kadro ve yedek kadro elemeleri sonrası MasterChef'te her hafta heyecan artıyor. Bu sezon beşinci kez ana kadroda kaptanlık oyunu yaşandı. Somer Şef, Danilo Şef ve Mehmet şef puan vererek bir yarışmacıyı kaptan seçecek. Suffleyi en iyi yapan kişi Mavi takım kaptanı olacak. Peki ama kaptan kim oldu?

MASTERCHEF KAPTAN KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de haftanın Mavi takım kaptanı Gamze oldu. Vural, Kırmızı takım kaptanı olarak belirlendi.

Mavi takım yarışmacıları

Barış Kaya, Gamze, Metin, Çağatay

Kırmızı takım yarışmacıları

Görkem, Vural, Kaan, Büşra, Yağız