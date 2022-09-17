Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto 17 Eylül Cumartesi günü çekilişi gerçekleştirilecek. Şans oyunları sevenler '17 Eylül Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saat 21:30 gerçekleştiriliyor. İşte Çılgın Sayısal Loto'da çekilen numaralar...
Milli Piyango'nun düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi 17 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Şans oyunları sevenler 'Çılgın Sayısal Loto çekildi mi? 17 Eylül Cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları' araması yapıyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri gerçekleştiriliyor.
17 EYLÜL CUMARTESİ SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çılgın sayısal loto çekilişi 14 Eylül Cumartesi saat 21:30'da millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanacak.