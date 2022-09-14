📺Seversin YENİ BÖLÜM İZLE

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Seversin dizisinde heyecan doruktaydı. Seversin 14 Eylül Çarşamba günü ekranlara gelecek. Seversin 16. bölümünde neler yaşanacağını izleyiciler merak ediyor. İşte Seversin 16. bölüm bilgileri...

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SEVERSİN 16. BÖLÜM KONUSU

Asya'nın attığı imza Tolga'nın bütün hayatını etkileyecektir. Asya, Tolga'nın haberi olmadan sözleşmeyi feshetmek için çabalarken Tolga'nın en mutlu anında bu sözleşme haberi magazine düşer. Olay Tolga ve Asya'nın hayatını kökünden sarsacak kadar büyüktür. Asya, bir yandan Tolga etkilenmesin diye bu sözleşmeyi ne için yaptığını gizlerken diğer yandan Kudret'in kendisini kandırdığını düşünmekte ve peşine düşüp hesap sormak istemektedir. Gerçekten Suzan'ın anlattığı gibi Kudret oğlunun kötülüğünü mü istiyordur?

Asya'nın hem Kudret'ten hem de Suzan'dan dinlediği geçmiş hikayesi birbirinden farklıdır. Asya, Tolga'nın bugüne kadar annesinden dinlediği geçmişi bir defa olsun Kudret'ten dinlemesini sağlamak ister. Çünkü ona göre ortada büyük bir yalan vardır. Fakat o Tolga ve Kudret'i nasıl yan yana getirebileceğini henüz bulamamışken Tolga öğrendiği gerçekle belki de hayatının en büyük dibe vuruşunu yaşar. Asya bilmeden arı kovanına çomak sokmuştur ve Tolga'nın mutluluğu için yaptığı bu hamlesi sonunda kendisini de olumsuz etkileyecektir.

Seversin'in oyuncu kadrosunda; Nergis Kumbasar, Zeynep Kankonde, Ceren Taşçı, Ozan Dağgez, Halil İbrahim Kurum, İlkin Tüfekçi, Ergül Miray Şahin, Hazal Benli, Atakan Yılmaz, Ceren Yıldırım, Elif Çapkın, Yağmur Gurur ve Nihayet Şahin yer alıyor.

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