MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? MasterChef'te neler yaşandı? 14 Eylül MasterChef'te eleme potasına kimler dahil oldu!

MasterChef Türkiye yarışmasında heyecan tüm hızıyla sürdü. MasterChef'in 14 Eylül Çarşamba günü yayınlanan bölümünde eleme adayları belli oldu. Yarışmanın sonucunda "Masterchef'te hangi yarışmacılar eleme adayı oldu?" sorusu da yanıt bulmuş oldu. İşte Masterchef'te yaşananlar...

MasterChef 2022 yarışmasının yeni haftasında eleme adayları belli. MasterChef'te bu akşam hangi yarışmacılar eleme adayları oldu?

14 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef ilk ve ikinci dokunulmazlığı mavi takıma karşı kaybeden Kırmızı takımda Vural ve Atike eleme potasına geçmişti. lÇarşamba gecesinin ilk adayı Fatma Nur seçildi. Son oyun ardından Melih ile Barış berabere kaldı. Böylece takım kaptanı olan Barış, son eleme adayını seçti ve kendisini potaya soktu.