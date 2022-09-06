MasterChef'te eleme adayları kimler oldu? MasterChef'te neler yaşandı? 6 Eylül MasterChef'te eleme adayları belli oldu!

MasterChef Türkiye yarışmasında heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef'in 6 Eylül Salı günü yayınlanan bölümünde eleme adayları belli oldu. Yarışmanın sonucunda "Masterchef'te hangi yarışmacılar eleme adayı oldu?" sorusu da yanıt bulmuş oldu. İşte Masterchef'e eleme adayları...

MasterChef 2022 yarışmasının yeni haftasında ilk takım oyunları gerçekleşti. Bu hafta takım oyuncuları düello şeklinde yemeklerini yaparak yarıştılar. Haftanın konsepti tavuk olan dokunulmazlık yarışması nefesleri kesti. Peki haftanın kazananları kim oldu. Hangi takım ilk oyunu kazandı...

MASTERCHEF TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef yarışması tüm heyecanıyla sürüyor. Haftanın ilk takım oyunu büyük heyecana sahne olurken Oyun, düello şekilden düzenlendi. Zorlu yarışmayı kazanan mavi takım oldu. kırmızı takım mağlubiyetin ardından kendi arasında bireysel dokunulmazlık yarışı gerçekleşti. İşte, MasterChef'te eleme adayları...

Yeni haftanın ilk kaybedeni kırmızı takım olurken Yarışmacılar, dokunulmaz olmak ve eleme adayı seçilmemek için Somer Şef'in tabağı olan perdeli pilavı yaptı. Şeflerin değerlendirmesinin ardından Serpilay dokunulmazlığı kazanan isim oldu.



6 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kazanan Serpilay ilk eleme adayını Vural olarak belirledi. 2. eleme adayı ise takım oylaması sonucunda Burak Revanbahş oldu.