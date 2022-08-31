TRT 1 ekranlarından yayınlanan Kara Tahta dizisi, 20. yeni bölümü ile izleyicileriyle buluştu. Merakla beklenen son bölüm için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kara Tahta 20. bölüm full izle, TRT 1 Kara Tahta izle, TRT 1 canlı yayın izle, Kara Tahta yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. İşte Kara Tahta dizisinin 20. ve en son yayınlanan bölümü...

TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Kara Tahta dizisinde heyecan dorukta. Kara Tahta 31 Ağustos Çarşamba günü ekranlara geldi. Kara Tahta 20. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Kara Tahta son bölüm bilgileri...

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KARA TAHTA 19. BÖLÜM'DE NELER OLMUŞTU?

Bekir'in Irmak'ı kaçırması herkesi perişan eder. Arkadaşlarının gayretiyle bulunan Asu, Bekir'in sahte pasaport yaptırdığını söyler. Atlas, Bekir'le yaptığı telefon konuşmasında her şeyin başladığı yere, göle gittiğini anlar. Bekir, köşeye sıkıştığını anlar ve arabayı göle sürer. Irmak'ı ve kendisini öldürecek kadar gözü kararmıştır. O esnada Atlas gelir ve Irmak'ı kurtarır. Bekir, peşindeki emniyet güçlerine rağmen kaçmayı sürdürür. Bekir'in dışarıda olması Irmak başta olmak üzere herkesi tedirgin eder. Bütün bu sıkıntıların ortasında İstanbul'dan umut dolu bir telefon gelir. Aylin'in doktoru, gözlerinin açılma ihtimaline dair bir haber paylaşır.

KARA TAHTA TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

KARA TAHTA 20. BÖLÜM İZLE

KARA TAHTA TÜM BÖLÜMLERİ İZLE

KARA TAHTA 20. BÖLÜM İZLE