Deha filmi konusu nedir? | Deha (Gifted) filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Marc Webb tarafından yönetilenve Tom Flynn tarafından yazılan ABD yapımı Deha filmi, izleyicilerinden tam not almasının ardından televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Bunun üzerine filmseverler, film hakkında araştırmalara başladı. Deha filmi hakkında tüm merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...

DEHA (GIFTED) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Florida'nın merkezinde küçük bir kasabada yaşayan 7 yaşındaki Mary Adler (Mckenna Grace), okulun ilk gününde yaşından beklenmedik bir matematik performansı gösterir. Üstün zekalı çocuklar için özel bir okuldan burs alır, ancak amcası Frank (Chris Evans) göndermek istemez. Mary'nin annesi aslında çok değerli bir matematikçidir ancak Mary henüz 6 aylıkken intihar etmiştir. O zamandan beri amcası Frank, Mary'nin vasisidir. Kız kardeşinin Mary'nin "normal" bir çocukluk yaşamasını istediğine inandığından, Mary'i bir devlet okuluna yazdırmakta kararlıdır. Ancak Mary'nin milyonda bir görülen bir matematiksel zekası olduğuna inanan Mary'nin büyükannesi aynı zamanda Frank'in de annesi olan Evelyn (Lindsay Duncan), Frank'ten Mary'nin velayetini almak için mücadele içine girecektir.

DEHA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Chris Evans

Mckenna Grace

Lindsay Duncan

Jenny Slate

Octavia Spencer

Jeremy Ambler

Joe Chrest

Kelly Collins Lintz

John Finn

Julie Ann Emery

Keir O'Donnell

Elizabeth Marvel

Jon Sklaroff

Jona Xiao

Glenn Plummer

John M. Jackson

Will Buie Jr.

DEHA FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2017 Amerikan drama filminin çekimleri ABD'de tamamlanmıştır.