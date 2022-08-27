MasterChef'te ana kadro için kıyasıya bir yarış oldu. Danilo, Somer ve Mehmet şef konuyla ilgili yarışmacılara önemli bilgiler verirken, yarışmacılar yedek kadrodaki isimler arasında kıran kırana mücadele verdi. İşte 27 Ağustos MasterChef Türkiye'nin son bölümde yaşananlar...

MasterChef'te ana kadro için kıyasıya bir yarış oldu. Danilo, Somer ve Mehmet şef konuyla ilgili yarışmacılara önemli bilgiler verirken, yarışmacılar yedek kadrodaki isimler arasında kıran kırana mücadele verdi. İşte 27 Ağustos MasterChef Türkiye'nin son bölümde yaşananlar...

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Yaptığı yemek ve sunumuyla 3 şefin beğenisinii kazanan yedek kadrodaki yarışmacı Görkem oldu. Görkem ana kadroya dahil edildi.

MASTERCHEF'TE MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?

26 Ağustos'ta Master Class oyunu geceye damga vurmuştu. Danilo, Somer ve Mehmet şef; tavuk, balık ve pastacılık konusunda önemli bilgiler vermişti.

MasterChef Türkiye'de ilk MasterClass'ı kazanan yarışmacı Çağatay olmuştu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Gamze

Şeyma

Kaan

Fatma nur

Dilan

Büşra